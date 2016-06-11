مقتل 7 مدنيين في قصف على مناطق سكنية ببنغازي

قال مسؤول بمستشفى اليوم السبت، إن سبعة مدنيين على الأقل قُتلوا وأصيب ثمانية آخرون في قصف بمدينة بنغازي، شرق ليبيا.

وقال المسؤول إن القصف وقع يومي الخميس والجمعة في مناطق سكنية قرب خطوط القتال الأمامية في بنغازي والتي شهدت معارك ضارية في بعض الأحياء على مدى العامين المنصرمين.

وشنت القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر حملة ضد المتطرفين وغيرهم من المعارضين في بنغازي في 2014. وحققت قوات حفتر مكاسب كبيرة في وقت سابق هذا العام لكن المعارك على أطراف المدينة استمرت.

وقال فضل الحاسي، وهو متحدث باسم القوات الخاصة، إن القصف على مدى اليومين المنصرمين جاء من منطقتي الصابري وسوق الحوت في شمال بنغازي حيث يرابط معارضو حفتر.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قصفت مقاتلات ضاحيتي الصابري وسوق الحوت وقُتل ستة على الأقل من قوات حفتر في معارك على الأرض.