ليبيا.. دوريات "حكومية" داخل سرت وجثث داعش في الشوارع

باشرت قوات حكومة الوفاق الوطني بتسيير دوريات أمنية في مدينة سرت، التي تعتبر معقل داعش الرئيسي في ليبيا. كما بدأت بملاحقة عناصر داعش وتمشيط المناطق التي انتزعتها من التنظيم في المدينة، لا سيما بعد سيطرتها على الميناء والشارع الرئيسي.

وطالت عمليات التمشيط أحياء عدة ظهر عليها دمار واسع بسبب القتال الدائر، في وقت انتشرت جثث تابعة لمقاتلي التنظيم في شوارع سرت.

وبدا عدد من الأحياء في المدينة من دون أي حركة تذكر، خوفاً من عمليات القنص.

يذكر أن قوات حكومة الوفاق الليبية، كانت أعلنت السبت، أنها سيطرت بالكامل على ميناء سرت وأحياء سكنية تقع في شرق المدينة بعد اشتباكات مع تنظيم "داعش" قتل فيها 11 من عناصرها. وقال رضا عيسى، العضو في المركز الإعلامي الخاص بالعملية العسكرية الهادفة الى استعادة سرت (450 كلم شرق طرابلس) من أيدي التنظيم المتطرف، إن "السيطرة على الميناء تمت بعدما اقتحمت قوة الميناء وتمركزت فيه".

وأضاف أن قوات حكومة الوفاق خاضت اشتباكات مع تنظيم "داعش" قبل أن تتمكن مساء الجمعة من السيطرة بشكل تام على الميناء الواقع في شمال المدينة.