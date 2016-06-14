مجلس الأمن يمدد البعثة الأممية في ليبيا

قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة ستة أشهر على أن تنتهي في 15 من ديسمبر المقبل.

وفي غضون ذلك، مُنعت ليبيا رسمياً من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب تأخرها في سداد اشتراكاتها طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة أرسلت بعثة خاصة للدعم في ليبيا منذ سبتمبر عام 2011، توالى على رئاستها أربعة دبلوماسيين، بدءاً من الدبلوماسي الإنجليزي إيان مارتن الذي أشرف على برنامج رعاية الانتخابات البرلمانية عام 2012، ثم اللبناني طارق مرتة، ثم برناردينو ليون حيث أطلق في عهد ولايته مشروع عملية الحوار السياسي بين طرفي النزاع في البلاد وصولاً إلى مارتن كوبلر.