مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا 6 أشهر

مدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستة أشهر إضافية تنتهي في منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل، على أن تتركز مهمتها على تقديم الدعم في تنفيذ اتفاق السلام ومساندة حكومة الوفاق الوطني في ترتيباتها الأمنية.

وقال مجلس الأمن في قرار تبناه في جلسة عقدت أمس الاثنين إنه قرر "أن يمدد حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2016 ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام" الدبلوماسي الألماني، مارتن كوبلر.

كما نص القرار، الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، على أن عمل البعثة يتركز على "تقدم الدعم في تنفيذ الاتفاق السياسي" الذي وقعته أطراف ليبية في كانون الأول/ديسمبر 2015، و"دعم حكومة الوفاق الوطني في ترتيباتها الأمنية" في طرابلس.

وتولى كوبلر منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 خلفاً للإسباني، برناردينو ليون، الذي عمل منذ تسلم مهامه في آب/أغسطس 2014 على إعادة توحيد السلطة السياسية في ليبيا التي انقسمت بين طرفين في إطار صراع مسلح على الحكم.

كذلك تسعى بعثة الأمم المتحدة إلى مساندة حكومة الوفاق في ترسيخ سلطتها السياسية في البلاد منذ وصولها إلى طرابلس نهاية أذار/مارس، وإلى تقديم الدعم الأمني لها عبر التواصل مع الجماعات المسلحة.