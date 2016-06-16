مقتل 10 من قوات حكومة الوفاق الليبية بتفجير انتحاري

قتل 10 من عناصر قوات حكومة الوفاق الليبية في تفجير انتحاري استهدف الخميس نقطة تفتيش في بلدة أبو قرين على بعد نحو 130 كلم غرب مدينة سرت التي تحاول القوات الحكومية استعادتها من أيدي تنظيم داعش.

وأعلن مستشفى مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) المركزي على صفحته في موقع فيسبوك أن 10 جثث تعود إلى عناصر في قوات الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي وصلت إليه الخميس، مشيرا إلى أن هؤلاء قتلوا في تفجير أبو قرين.

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا قد أعلنت أنها أحبطت صباح الخميس هجومين انتحاريين بسيارتين مفخختين لتنظيم داعش في مدينة سرت كانا يستهدفان موقعين لهذه القوات. وقال المركز الإعلامي لعملية "البنيان المرصوص" الهادفة إلى استعادة السيطرة على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) من أيدي التنظيم المتطرف "قواتنا نجحت في تفجير سيارتين مفخختين قبل وصولها إلى أهدافها بعد ورود بلاغ من غرفة العمليات". وأضاف المركز على صفحته في موقع فيبسوك أن "السيارتين كانتا تستهدفان موقعين لقواتنا في محاور القتال".

وأطلقت قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي عملية "البنيان المرصوص" في 12 مايو الماضي. وحققت تقدماً سريعاً الأسبوع الماضي، لكن هذا التقدم تباطأ عند بلوغها مشارف المناطق السكنية بين وسط المدينة وشمالها.

حرب شوارع

ويتحصن مقاتلو التنظيم في المنازل ويستخدمون القناصة والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والهجمات الانتحارية. وتواجه قوات الحكومة صعوبات في اقتحام هذه المناطق، وتخوض حرب شوارع من منزل إلى منزل مع عناصر التنظيم.

وفي ظل هذه الصعوبات، صعد داعش من وتيرة هجماته المضادة التي تستهدف خصوصا استعادة السيطرة على الميناء في شمال المدينة واختراق صفوف القوات الحكومية في القسم الغربي منها لمنع تقدمهم.

7 هجمات انتحارية في 4 أيام

ومنذ الأحد الماضي، شن التنظيم سبع هجمات انتحارية بسيارات مفخخة في مناطق مختلفة من سرت، بحسب ما تفيد القوات الحكومية.

وتتشكل القوات التي تقاتل داعش في سرت من جماعات مسلحة تنتمي إلى مدن عدة في غرب ليبيا، أبرزها مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) التي تضم المجموعات الاكثر تسليحا في البلاد، إذ تملك طائرات حربية ومروحيات قتالية.

كما تخوض قوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق معارك مع التنظيم المتطرف شرق سرت.

في مقابل ذلك، يضم تنظيم داعش الذي يبلغ عديده في ليبيا نحو 5 آلاف عنصر، مقاتلين أجانب في سرت التي وقعت في قبضته في يونيو 2016، من شمال إفريقيا والخليج، بحسب سكان المدينة.

وتحظى عملية "البنيان المرصوص" بدعم واسع في مدن الغرب الموالية لحكومة الوفاق، فيما تتجاهلها السلطات الموازية في شرق البلاد وقواتها التي يقودها الفريق أول ركن خليفة حفتر.

وقتل في العملية منذ انطلاقها 154 عنصرا من القوات الحكومية، وأصيب أكثر من 500 بجروح، بحسب ما أفاد مصدر طبي في مصراتة الخميس وكالة فرانس برس.