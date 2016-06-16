ليبيا.. "سوء الأحوال المعيشية" يقفل طرقات العاصمة

أقدم محتجون في العاصمة الليبية طرابلس على إقفال عدد من الطرقات الرئيسية احتجاجا على استمرار انقطاع الكهرباء وسوء الأحوال المعيشية.

وبحسب شهود عيان لـ"العربية.نت" فإن أهالي أحياء "قرقارش وقصر بن غشير والسبعة وتاجوراء والدريبي وغوط الشعال" أقفلوا الطرقات المؤدية إلى مناطقهم بواسطة إطارات أشعلوا فيها النيران.

وقال الشهود "إن الطريق السريع الرئيسي الذي توسط العاصمة اقفل مما سبب في ازدجام شديد وشلل تام في حركة المارين بطرابلس".

وبحسب الشهود فإن المحتجين الغاضبين طالبوا المجلس الرئاسي بسرعة حل مشكلة انقطاع الكهرباء التي وصلت إلى 12 ساعة يوميا وتوفير السيولة بالبنوك.

كما عكست هتافات المحتجين سخطهم على ارتفاع الأسعار ونقص السيولة وسوء أحوال المعيشة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قد وعد في كلمة متلفزة ليل الاثنين الماضي بإطلاق حزمة من القرارات التي من شأنها رفع المعاناة عن المواطن، مشيراً إلى أن مجموعات مسلحة خارجة عن القانون ترفض طرح الأحمال المقررة من شركة الكهرباء مما سبب في ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء في بعض المدن.