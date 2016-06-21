أوروبا تطالب بتوسيع إطار تشاورات مجلس النواب الليبي

استمرت الجلسات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب اليوم الاثنين، حيث شهدت قاعة مجلس النواب حضور 70 نائبا في جلسة ترأسها #عقيلة _صالح ونائباه امحمد شعيب واحمد رحومة المتغيبان عن جلسات البرلمان منذ أكثر من ثلاثة #أشهر.

وبحسب مصادر برلمانية لــ"العربية نت" فإن المشاورات تركزت اليوم حول امكانية تقريب #وجهات_ النظر فعليا للوصول الى رؤية مشتركة حيال التحديات والصعوبات التي يمر بها المجلس.

وبحسب المصادر فإن الاجتماع ناقش إمكانية تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس لضبط عدم إمكانية وقوع تجاوزات في صلاحيات #النواب ورئاسة المجلس.

وقالت المصادر لم يتم اتخاذ أي قرار خلال الجلسة بسبب عدم اكتمال #النصاب لكن النتائج ممتازة لاسيما أن اللقاء كان لأول مرة بشكل مباشرة بين المؤيدين لحكومة الوفاق ورافضيها.

وأعلن عقيلة تأجيل #الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء، مطالبا كافة النواب بالالتحاق بجلسة الغد للتمكن من اتخذا قرار بشأن عقد #جلسة نهائية لتحديد الموقف من حكومة الوفاق والاتفاق السياسي.

ويأتي التطور الجديد في ردهات مجلس النواب بعد اعلان قادة أوروبيين اليوم الاثنين في بروكسل عن مطالبتهم بتوسيع إطار التشاورات السياسية باشراك مجلس النواب، ويعتبر هذا تطورا لافتا منذ إعلان #الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على #رئيس المجلس عقيلة صالح باعتباره أحد الشخصيات المعرقلة للمسار السياسي في #ليبيا.