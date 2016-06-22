جنرال أميركي: لا نملك "استراتيجية كبرى" في ليبيا

أقر جنرال أميركي مرشح لقيادة القوات الأميركية في #إفريقيا أمام #الكونغرس أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة لا تمتلك "استراتيجية كبرى" للتدخل في #ليبيا التي تشهد اضطربات.

وقال الجنرال توماس والدهوسر لدى مساءلته من قبل السيناتور الجمهوري جون ماكين "أنا لست على علم بأي استراتيجية كبرى في الوقت الراهن".

وينتظر والدهوسر تصويتا في #مجلس_الشيوخ للمصادقة على قرار إدارة أوباما بتعييه على رأس قيادة القوات الأميركية في إفريقيا.

وفي الوقت الحالي، تكتفي الإدارة الأميركية بإرسال عدد صغير من القوات الخاصة إلى ليبيا لتكوين صورة أفضل عن الميدان وتحديد القوات المختلفة المتواجدة هناك.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بيتر كوك قال الثلاثاء "نحن ننظر عن كثب إلى الوضع في ليبيا، ونفهم التهديد المحتمل الذي يشكله تنظيم #داعش في ليبيا وأماكن أخرى".

لكن الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون يريدون تجنب تدخل عسكري ضد التنظيم الإرهابي في ليبيا، طالما أن الحكومة لا تحظى باعتراف من الجميع.

والثلاثاء، قتل 34 عنصرا من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية في اشتباكات مع تنظيم داعش خلال محاولتها التقدم في مدينة سرت، في أكثر الأيام دموية منذ انطلاق العملية الهادفة إلى استعادة سرت من أيدي داعش.