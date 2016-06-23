ليبيا.. حكومة الوفاق تعقد أول اجتماع موسع بطرابلس

عقدت #حكومة_الوفاق الوطني الليبية في طرابلس أول اجتماع موسع منذ دخولها إلى العاصمة الليبية نهاية مارس الماضي، بحسب ما أعلنت الخميس الحكومة على صفحتها في موقع "فيسبوك".

وقالت الحكومة في بيان إن مجلس الوزراء عقد "اجتماعه التشاوري الأول لسنة 2016 (...) أمس الأربعاء (...) في مدينة طرابلس" برئاسة فايز السراج.

وأضافت أن #السراج أكد في مستهل الاجتماع على "أهمية المرحلة التي تمر بها البلاد والمسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة"، وإنه جرى الاتفاق على أن يقدم الوزراء برامج عمل تفصيلية "مرتبطة بجداول زمنية (...) محددة".

وظهر في صور نشرت على صفحة الحكومة في موقع "فيسبوك" السراج وهو يترأس الاجتماع الحكومي بحضور 17 عضواً آخر في الحكومة التي تضم 18 وزيراً بينهم ثلاثة وزراء دولة، ولها مجلس رئاسي يتألف من ثلاثة وزراء دولة وخمسة نواب لرئيس الحكومة.

وصل السراج وأعضاء آخرون في الحكومة إلى #طرابلس في 30 مارس.

ولدت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة من اتفاق سلام وقعته أطراف سياسية ليبية في المغرب في ديسمبر الماضي، ونص على أن تقود هذه الحكومة مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

تشهد #ليبيا منذ العام 2011 صراعات على السلطة وفوضى أمنية سمحت لتنظيمات متطرفة على رأسها تنظيم "داعش" بأن تجد موطئ قدم لها في هذا البلد الغني بالنفط.