ليبيا.. سلسلة غارات تستهدف داعش في سرت

شن سلاح الطيران التابع للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في #ليبيا الخميس سلسلة غارات استهدفت مواقع لتنظيم داعش في مدينة سرت، في وقت تعمل فرق الهندسة العسكرية على تفكيك ألغام تمهيداً لمحاولة تقدم جديدة.

وقال رضا عيسى العضو في المركز الإعلامي لعملية "البنيان المرصوص" العسكرية الهادفة الى استعادة مدينة #سرت (450 كلم شرق طرابلس) من التنظيم المتطرف إن "سلاح الطيران التابع لقواتنا شن اليوم سلسلة غارات مكثفة استهدفت مواقع متفرقة لداعش في وسط سرت".

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس "تقوم فرق الهندسة العسكرية حاليا بالعمل على تفكيك الألغام والمتفجرات التي زرعها #داعش إفساحاً في المجال أمام قواتنا البرية لتواصل تقدمها في محاور مختلفة من المدينة".

وأطلقت القوات الحكومية في مايو الماضي عملية "البنيان المرصوص"، وحققت تقدماً سريعاً في الأسابيع الأولى من العملية قبل أن يتباطأ هذا الهجوم مع وصول القوات التي مشارف المناطق السكنية التي يسيطر عليها تنظيم داعش.

ويتحصن مقاتلو التنظيم في منازل المدينة الخاضعة لسيطرتهم منذ يونيو 2015 ويستخدمون القناصة والسيارات #المفخخة والعبوات الناسفة والهجمات الانتحارية لمنع تقدم القوات الحكومية.

والثلاثاء قتل 36 عنصراً من قوات حكومة #الوفاق الوطني وأصيب عشرات آخرون في اشتباكات مع التنظيم في عدة محاورة من سرت، ليرتفع إلى أكثر من 200 عدد قتلى هذه القوات وإلى أكثر من 600 عدد الجرحى منذ بدء عملية "البنيان المرصوص".