غارات على سرت.. وتقدم للجيش الليبي في بنغازي

شنت طائرات تابعة للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا غارات استهدفت مقاتلي تنظيم داعش المتحصنين في منازل متفرقة وسط مدينة سرت التي تخضع لسيطرة التنظيم منذ يونيو من العام الماضي.

وتأتي هذه الغارات ضمن مساعي الحكومة لاسترداد مدينة سرت في الوقت الذي يستخدم فيه عناصر داعش في ليبيا قناصة وسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وعمليات انتحارية لمنع تقدم قوات الحكومة.

واستنكر الدباشي استباق المجلس الرئاسي قوات الجيش الى سرت، معتبر أنه "عناد ستكون آثاره الاجتماعية والوطنية كارثية".

وقال في تدوينة على حسابه في توتير اليوم الخميس "إن أهالي سرت لن يقبلوا بوجود الميليشيات في مدينتهم وسيرحبون بوجود الجيش بينهم ".

وأضاف "على الذين يرغبون في محاربة داعش الحصول على الدعم الدولي وتشكيل وحدات عسكرية نظامية لا مكان للمدنيين فيها ولا ارتباط لها بمدينة أو منطقة ".

وطالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي المجلس الرئاسي بعدم التورط في دعم الميليشيات حتى لا يقع فريسة لها حاله حال الحكومات السابقة" في إشارة للميليشيات المقاتلة في سرت والتابعة لمدينة مصراتة.

من ناحية أخرى، تشهد مدينة بنغازي منذ الأربعاء الماضي قتالا ضاريا في الأحياء الغربية للمدينة، في الوقت الذي استنكر فيه مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة الميليشيات الليبية.

وأصدرت قيادة الجيش أوامرها الأربعاء لجميع الوحدات التابعة لها في بنغازي بالتقديم في جميع محاور القتال لإنهاء وجود الإرهاب في بنغازي في أسرع وقت.

وبحسب مصادر عسكرية فإن قوات الجيش سيطرت بالكامل على منطقة قاريونس ومعسكر الدشم بمنطقة قنفودة غرب المدينة.

وأعلنت الكتيبة 309 سيطرتها على طريق الحضير الجمركية ومواقع استراتيجية أخرى حيث التقت مع مقاتلي محور سوق الحوت.

وأوضحت المصادر لــ"العربية.نت" أن المجموعات الإرهابية بالقرب من مصنع الأنابيب ضرب عليها حصار خانق منذ مساء الاربعاء بالتوازي بعد السيطرة على طريق السكة الحديدية باتجاه العمارات الصينية.

وأفادت المصادر أن كل وجدات الجيش دخلت محاور القتال باستخدام المدفعية الثقيلة وسلاح الجو الذي شكل غطاء جويا الأول من نوعه منذ اندلاع معارك بنغازي.

وفقدت قوات الجيش منذ الأربعاء الماضي ما يقارب 20 جنديا وأكثر من 50 جريحا أغلبهم توفي بسبب الألغام المزروعة بكثافة في المناطق المحررة، ودعت الحكومة المؤقتة التابعة لمجلس النواب المدنيين بعدم الاقتراب من المنازل والأحياء المحررة حتى انتهاء كتائب الهندسة من تمشيطها.