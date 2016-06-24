سرت.. قوات "الوفاق" تصد هجوماً جديداً لداعش

أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في #ليبيا أنها صدت فجر الجمعة هجوماً مضاداً لتنظيم #داعش في مدينة سرت بعدما خاضت معه اشتباكات "عنيفة جداً" استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأوضحت القوات الحكومية في بيان أن الاشتباكات وقعت في شمال مدينة #سرت (450 كلم شرق طرابلس) قرب الطريق الساحلي، من دون أن تشير إلى وقوع إصابات في صفوفها جراء هذه الاشتباكات.

وقالت في بيانها "قواتنا تصد هجوماً لداعش باتجاه محور البحر بعد فجر الجمعة، في اشتباكات عنيفة جدا استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أجبر داعش على الانسحاب".

وأضافت أن الاشتباكات أدت إلى مقتل عشرة على الأقل من عناصر التنظيم المتطرف، مشيرة إلى أن "هدوءاً حذراً يسود الجبهات" في سرت منذ انتهاء الاشتباكات.

وأطلقت القوات الحكومية في مايو الماضي عملية "البنيان المرصوص" لاستعادة سرت من أيدي #التنظيم المتطرف، وحققت تقدماً سريعاً في الأسابيع الأولى من العملية قبل أن يتباطأ هذا الهجوم مع وصول القوات إلى مشارف المناطق السكنية.

ويتحصن مقاتلو التنظيم في منازل المدينة الخاضعة لسيطرتهم منذ يونيو 2015، ويستخدمون القناصة والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والهجمات الانتحارية لمنع تقدم القوات الحكومية.

وقتل في العملية منذ بدئها أكثر من 200 من عناصر القوات الحكومية، وأصيب أكثر من 600 عنصر آخر بجروح، بحسب مصادر طبية في مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، حيث مقر قيادة العملية العسكرية.