الجيش الليبي يقترب من تحرير بنغازي ويحرر مواقع بأجدابيا

تواصل قوات #الجيش_الليبي قتالها لليوم الثالث في معركتها النهائية لتحرير #مدينة_بنغازي في الوقت الذي استعادت فيها مواقعها من المجموعات المسلحة الارهابية جنوب اجدابيا.

وبحسب مصادر عسكرية لـ"العربية نت" فإن قوات الجيش استعادت السيطرة على عمارات قاريونس وقرية الجوازي واتجهت إلى منطقة قنفودة لتسيطر على مقري شركة الجوف ومعسكر الدرع فيها.

وقالت المصادر إن السيطرة على الاجزاء الغربية الاخيرة من منطقة قنفودة بما فيها البوابة الغربية للمدينة قد اقترب.

وأفادت المصادر أن الاعلان الرسمي لتحرير المدينة سيتم بعد السيطرة على كامل قنفودة، بالاضافة للإجهاز على #خلايا صغيرة متبقية في حي الصابري وخلية أخرى تنتقل من خلال مباني سوق الحوت.

وقالت المصادر إن المشاة والمدفعية وسلاح الجو بالاضافة لمشاة #البحرية تشاركها بكل قوتها في المعركة النهائية بالمدينة بعد أن أعلنت القيادة العامة للجيش الاربعاء الماضي من وحداتها سرعة انهاء وجود المجموعات الارهابية بشكل نهائي من المدينة.

وفي أجدابيا تمكنت قوات الجيش من استعادة السيطرة على منطقة خزانات المياه ومقر شركة #الصرف_الصحي بعد أن سيطرت يوم أمس على مقر مصنع الدقيق وطردت المجموعات الارهابية من المزارع الواقعة جنوب المدينة.

وقال مسؤولون عسكريون من المدينة في تصريحات صحافية ان سلاح الجو لا يزال يلاحق المجموعات الارهابية الفارة باتجاه الصحراء على الطريق المؤدي الى مدينة جالو.

وأعلن ذات المسؤولين عن وصول تعزيزات عسكرية إلى #المدينة بقصد إحكام السيطرة عليها وملاحقة بقايا المجموعات الارهابية الفارة إلى الجنوب.

وفي سياق منفصل أعلنت عملية البنيان المرصوص عبر صفحتها الرسمية عن وفاة اربعة من عناصرها خلال معارك اليوم وسط #سرت ضد مقاتلي تنظيم #داعش.

وقال محمد الغصري المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي ان التنظيم محاصر داخل سرت في مربع لا يتجاوز مداه خمسة كيلومترات مربعة.

وأكد محمد الغصري في تصريح لـــ"العربية نت" ان القتال داخل الاحياء السكنية رغم صعوبته حيث يستخدم داعش مدافع الهاون والقناصة الا ان تقدم قوات الرئاسي لا يزال مستمرا.

وأضاف أن القتال يعتمد في الوقت الحال على العمل المخابراتي أكثر من العمل العسكري بسبب صعوبة القتال في اماكن آهلة بالسكان، لافتا الى ان الحسم قد يكون خلال مدة قصيرة دون ان يحدد توقيتا معينا لاعلان تحرير المدينة.