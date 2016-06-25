مقتل 4 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة أمام مستشفى في بنغازي

قتل أربعة مدنيين وأصيب 14 آخرين بجروح في انفجار عبوة ناسفة، مساء الجمعة، أمام مدخل مستشفى بمدينة #بنغازي شرق ليبيا، وفق ما أفادت مصادر طبية وعسكرية لوكالة فرانس برس.

وأكدت المتحدثة باسم مستشفى الجلاء في بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس)، فادية البرغثي، أن "سيارة مفخخة انفجرت أمام مدخل باب الزيارة في المستشفى، ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة 14 آخرين بجروح.

وأوضح مسؤول عسكري في المدينة أن "الانفجار وقع عند نحو الساعة العاشرة مساء (20.00 بتوقيت غرينتش)، وقد تسببت به عبوة ألصقت بسيارة مركونة أمام مدخل المستشفى".

من جهتها، قامت قوة عسكرية بإغلاق الطرق المؤدية إلى مكان التفجير ومنعت الصحافيين من الاقتراب من موقع السيارة، وفقاً لمصور فرانس برس.

ولم تتضح الجهة التي تقف خلف التفجير.