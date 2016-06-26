المجلس الرئاسي الليبي يبحث استكمال حكومة الوفاق

عقد المجلس الرئاسي الليبي اجتماعا، السبت، في مقره بالعاصمة طرابلس وذلك لبحث إجراءات استكمال الهيكل الحكومي لحكومة #الوفاق الوطني.

وخلال الاجتماع ناقش رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع نوابه مسألة تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة.

ويأتي ذلك بعد الاجتماع الرسمي الأول لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، والذي فوض فيه #السراج الحكومة ببدء ممارسة أعمالها.

ويذكر أن الحكومة التوافقية هذه لم تنل الثقة من قبل #مجلس_النواب بسبب فشل البرلمان في الالتئام وتغيب معظم نوابه.