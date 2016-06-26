البحرية الإيطالية تنقذ 117 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

قال #الجيش_الإيطالي إن البحرية أنقذت 117 #مهاجرا كانوا على متن #قوارب مطاطية مكتظة في البحر المتوسط أمس السبت مع تزايد عمليات تهريب البشر عبر البحر.

وتم #انتشال أكثر من 7100 شخص من المياه الدولية منذ الخميس الماضي مع هدوء أمواج البحر في المنطقة.

وأظهرت لقطات فيديو من البحرية الإيطالية اليوم الأحد عملية الإنقاذ قبالة #الساحل_الليبي والتي شملت إنقاذ 23 امرأة.

وقال الجيش إن جميع المهاجرين تم نقلهم بأمان إلى سفينة لحرس الحدود لتنقلهم إلى إيطاليا.

وتقول وزارة الداخلية الإيطالية إن حوالي 60 ألف قارب لنقل مهاجرين تم إحضارهم إلى إيطاليا منذ مطلع العام.

وقالت #المنظمة_الدولية_للهجرة إن اتفاقا بين تركيا والاتحاد الأوروبي لوقف توجه المهاجرين إلى الجزر اليونانية أدى لتراجع عدد قوارب المهاجرين بنسبة 98 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها من 2015.

وأضافت المنظمة أن وصول قوارب المهاجرين إلى إيطاليا استمر على نفس الوتيرة تقريبا مقارنة بالعام الماضي وتوفي بالفعل حوالي 2400

شخص خلال محاولة عبور المسار المميت في منتصف البحر المتوسط.