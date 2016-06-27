استمرار المعارك في سرت واهتمام غربي بالشأن الليبي

قال محمد الغصري، المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي بطرابلس، إن العمليات القتالية ضد تنظيم داعش في سرت لم تتوقف وتتعامل قواتنا بحذر مع مقاتلي داعش وسط الأحياء السكنية.

وأفاد الغصري في حديث لــ"العربية.نت" بأن المدفعية وسلاح الجو لم تنفك عن تسديد ضربات ناجحة لمعاقل داعش حول مقرات الجامعة والأمن الداخلي وبعض المزارع محدثا أضرارا جسمية في العتاد والأرواح.

وحول الأعداد الحقيقية لمقاتلي داعش قال "نحن نتوقع أنهم لا يزيدون في الوقت الحالي عن الألف مقاتل، بينهم من يتملك تدريبا عاليا كالقناصين، وبينهم مرتزقة تم أسر العديد منهم وقتل مئات آخرين".

وعن موعد إعلان تحرير المدينة قال" ليس لدينا وقت محدد فربما تحسم خلال أيام وربما أكثر، فالتنظيم يحتمي بالسكان العالقين وسط الأحياء السكنية وعددها أربعة أحياء"، مؤكدا أن الحصار المضروب عليه وسط المدينة خانق متوقعا انهيار التنظيم في أي وقت.

وبحسب مصادر طبية من مستشفى مدينة مصراتة فإن طائرة إسعاف إيطالية حطت ظهر اليوم الأحد بمطار مصراتة لنقل حرجى معارك سرت.

وأفادت المصادر أن السفير الإيطالي لدى ليبيا أشرف اليوم بنفسه على نقل الجرحى، في إشارة لاهتمام الجانب الإيطالي بمجريات المعارك التي يقودها الرئاسي في سرت.

ودون أن تبين المصادر أعداد الجرحى الذين تم نقلهم اليوم إلى إيطاليا قالت المصادر إنه بالتوازي مع وصول طائرة الإسعاف وصلت باخرة إيطالية لميناء مصراتة وعلى متنها كمية من الأدوية والمواد الطبية لدعم مستشفى المدينة الذي يعاني نقصا حادا في احتياجات الإسعاف وإجراء العمليات.

وفي إيطاليا أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارته لروما اليوم أن بلاده في تنسيق مستمر مع الجانب الإيطالي لمتابعة مجريات الأحداث في ليبيا.

وقال كيري خلال مؤتمر صحافي بروما إن "الولايات المتحدة تولي اهتماما خاصا بالشأن الليبي"، مجددا دعم بلاده لحكومة الوفاق ودعوة الأطراف الليبية للتعاون معها من أجل إنهاء الأزمة الليبية وعلى رأسها وجود الإرهاب.

وأعلن كيري عن عقد بلاده منتدى في 21 من الشهر المقبل يضم أعضاء التحالف الدولي لمحاربة داعش سيناقش بشكل مكثف إمكانية بذل المزيد من الجهود من أجل إنهاء وجود التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا، إضافة للأوضاع في ليبيا.