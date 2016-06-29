بعد وصول حفتر لروسيا.. نائب حكومة الوفاق بالطريق لموسكو

أعلن السفير الروسي في ليبيا إيفان مولوتكوف، أن أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق فايز السراح سيصل إلى موسكو خلال الساعات القادمة هذا اليوم، مبينا أنه سيلتقي عددا من المسؤولين الروس.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي لا يزال فيه الفريق أول خليفة حفتر المعين من مجلس النواب قائدا عاما للجيش يقوم بزيارة إلى روسيا.

ووصل الفريق حفتر إلى روسيا يوم أمس الاثنين حيث التقى بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وعن الزيارة قال السفير مولوتكوف إن حفتر ناقش مع مسؤولي وزارة الدفاع الروسية إمكانية توريد أسلحة روسية لصالح الجيش في ليبيا وكيفية تعزيز التعاون الليبي الروسي، دون مزيد من الايضاح.

يشار إلى أن الفريق حفتر وصل الى موسكو قادما من العاصمة المصرية القاهرة التي وصلها الاحد الماضي للقاء مسؤولين مصريين لمناقشة مستجدات الاوضاع العسكرية والسياسية في ليبيا.