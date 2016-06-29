ليبيا.. كوبلر يلتقي رئيس البرلمان في سلطنة عمان

التقى المبعوث الأممي إلى #ليبيا ، #مارتن_كوبلر، رئيس مجلس النواب الليبي، #عقيلة_صالح، وعدداً من وجهاء ومشايخ قبائل برقة في سلطنة عمان.

وكشف كوبلر، عقب الانتهاء من اللقاء، أن اجتماعه مع رئيس البرلمان كان بناء وصريحاً، مشدداً على ضرورة الاستماع إلى آراء القبائل.

كما أوضح في تغريدة له على صفحته الرسمية أنه اتفق مع صالح على ضرورة التقدم على الصعيدين السياسي كما العسكري.

من جانبه، ذكر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن المجتمعين ناقشوا تطور الوضع السياسي في ليبيا، وركزوا على مخرجات الاتفاق السياسي وكيفية وضع حلول سياسية تنهي المشاكل العالقة.