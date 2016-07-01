ليبيا.. قبول استقالة 4 وزراء من حكومة الوفاق

وافق #المجلس_الرئاسي الليبي برئاسه فايز #السراج، الخميس، على استقالة 4 وزراء في حكومة الوفاق الوطني.

ومن جهة ثانية، تسلم وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، العقيد المهدي البرغثي، مقر وزارة الدفاع بمعسكر اليرموك في طرابلس.

هذا وبعد أسبوع من التفويض الذي منحه المجلس الرئاسي الليبي إلى حكومة #الوفاق الوطني لممارسة مهامها، استقال 4 وزراء من الحكومة التي تشكلت قبل 6 أشهر، ولم تنل ثقة #البرلمان حتى الآن.

مصادر محلية أشارت إلى أن استقالة وزراء العدل والمالية والاقتصاد والمصالحة الوطنية، مرتبطة بالانقسام الدائر داخل البرلمان حول الموقف من حكومة السراج التي انبثقت عن الاتفاق السياسي.

وبالرغم من توقيع أكثر من 100 نائب برلماني على وثيقة تؤيد الحكومة إلا أن البرلمان فشل لمدة 6 أشهر في عقد جلسة تصويت رسمية تقر أو ترفض الحكومة.

وفي طرابلس، وبمعسكر اليرموك تحديدا، تسلم وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، العقيد المهدي البرغثي، مقر وزارة الدفاع، ليبدأ في الأيام المقبلة مباشرة مهامه.

وكان البرغثي صرح بأنه لن يتخلى عن صلاحيات وزارة الدفاع لأي أحد، وسوف يقوم بمهامه على أكمل وجه.