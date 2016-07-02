ليبيا.. قوات حكومة الوفاق تسيطر على حي مهم في سرت

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أنها استعادت السيطرة على حي مهم في مدينة سرت، وهو حي الـ700 الذي كان تحت قبضة تنظيم داعش في تقدم مهم على طريق طرد التنظيم من المدينة التي تعد معقلـه الرئيسي.

واستخدم في الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وعناصر داعش الصواريخ وقذائف المورتر والرشاشات المتوسطة والثقيلة، ما أسفر عن مقتل عناصر من القوات الحكومية، إضافة إلى إصابة منزل كان يختبئ فيه عدد من قادة التنظيم، كما استولت على العديد من السيارات والأسلحة.

هذا وكانت القوات الموالية لحكومة الوفاق وأغلبها من مقاتلي كتائب مصراتة، قد أحكمت السيطرة أيضا منذ مدة على أراض غرب سرت، وعلى الإذاعة الرسمية وإدارة الكهرباء وجامع بن همال، وسيطرت على مخزن ذخائر لداعش.