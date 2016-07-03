قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة في بنغازي الليبية

قتل اثنان من عناصر أمن البحث الجنائي، وأصيب 4 آخرون فجر الأحد بتفجير في مدينة #بنغازي، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الجيش تقدمها في أكثر من محور ضمن معاركها الأخيرة لإنهاء وجود الإرهاب في المدينة.

وأكد مصدر طبي لــ"العربية.نت" أن عنصرَي الأمن الاثنين توفيا أثناء تفجير سيارة مفخخة في شارع البيبسي بالفويهات، بينما أصيب 4 آخرون.

من جانبه، أفاد مصدر محلي من المنطقة أن السيارة المفخخة كانت متوقفة بالقرب من مدرسة في شارع البيبسي قبل أن تنفجر محدثة دوياً هائلاً، مرجحة أن الحادث من تدبير العناصر الإرهابية بالمدينة.

وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر عسكرية بالمدينة لــ"العربية.نت" أن قوات الجيش سيطرت بشكل كامل في الساعات الأولى من صباح الأحد على #بوابة_قنفودة الاستراتيجية، المنفذ الغربي للمدينة.

ولا يزال القتال مستمراً في أكثر من محور، من بينها العمارات الصينية ومناطق أخرى، وفق المصادر.