ليبيا.. حرب شوارع في سرت بين قوات حكومة الوفاق و"داعش"

تشتد المعارك بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية وعناصر تنظيم "داعش" في شوارع مدينة سرت حيث ما يزال التنظيم يسيطرعلى بعض الأحياء المحصنة.

القوات الموالية لحكومة الوفاق أعلنت أنها سيطرت بالكامل على حي 700 السكني الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في سرت.

وإثر فقدانه بعض الأحياء والمرافق في المدينة، لجأ "داعش" إلى نشر قناصته فوق أسطح المنازل، وزرع الألغام في الشوارع لإعاقة تقدم القوات الموالية لحكومة الوفاق فضلاً عن استخدام الصواريخ وقذائف المورتر والمدفعية.

القتلى والجرحى في صفوف القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق وكذلك "داعش" يتساقطون بالعشرات لكن حرب الشوارع يصعب معها حصر أعدادهم.

وفي الشرق الليبي، قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون في هجوم بسيارة مفخخة استهدفت أحد شوارع المدينة عقب مواجهات عنيفة مع تنظيم "داعش"، وبعد ساعات من سيطرة الجيش الوطني بقيادة الفريق أول خليفة حفتر على بوابة قنفودة إلى الغرب من بنغازي وسيطرة قوات الجيش على مخازن السلع التموينية.