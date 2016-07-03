5 قتلى من قوات "الرئاسي" بسرت وأميركا ترسل دعما طبيا

فيما تواصل قوات المجلس الرئاسي قتالها ضد تنظيم داعش بسرت، معلنة عن سقوط خمسة قتلى من صفوفها و71 جريحا، قررت الولايات المتحدة الأميركية إرسال إعانات طبية لقوات المجلس الرئاسي .

وأعلن المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي عن تقدمها باتجاه وسط المدينة ومحاصرة أغلب مقاتلي تنظيم داعش وسط قاعة واغودوغو الضخمة والمحصنة، بالإضافة لأعداد أخرى داخل مستشفى المدينة .

وأفاد المركز أن 5 قتلى و71 جريحا وصلوا إلى مستشفى مصراتة والمستشفيات الأخرى غرب البلاد جراء الاقتال المستعر منذ يوم أمس الجمعة .

وبين المركز أن سلاح الجو نفذ تسعة ضربات جوية حول قاعة واغادوغو التي يتحصن داخلها الدواعش، فيما دكت المدفعية الثقيلة مراكز أخرى ويشتبك المشاة على الأرض مع داعش في الحي السكني الثاني .

الى ذلك أعلن ‫المجلس الليبي الأميركي أن مجلس الشيوخ وافق على طلب مسؤولين بالإدارة الأميركية على إرسال مساعدات طبية لقوات المجلس الرئاسي التي تقاتل في سرت.

وأشار المجلس الليبي الأميركي في بيان صحافي له اليوم السبت إن الموافقة الأميركية جاءت بعد مشاورات بين مسؤولين ليبيين مع مسؤولين أميركيين بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ووزارتي الدفاع والخارجية، حيث طلب الجانب الليبي دعما أميركا لقوات بسرت، بينما وافق الجانب الأميركي على الدعم الطبي فقط.