قوات الجيش تسيطر على مناطق جديدة في بنغازي

أعلنت قوات #الجيش_الليبي على مواقعها الرسمية سيطرتها الكاملة على #حي_المعلمين و #مصيف_الاسيل في شمال شرقي #بنغازي بعد قتال عنيف خلال ساعات الصباح أمس الأحد.

وفي هذه الأثناء، أعلنت غرفة قيادة عمليات بنغازي عن إطلاق حملتها العسكرية الجديدة في منطقة #سوق_الحوت أكبر حصون #الارهاب في المدينة.

وقالت الغرفة في منشور لها إن قوات المشاة في تقدم باتجاه سوق الحوت بعد أن أفسِح المجال لعدة أيام لسلاح الجو الذي نفذ ضربات ناجحة لمعاقل الإرهابيين بآخر حصونهم في المدينة.

وفيما أكدت الغرفة خسائر الإرهابيين في العتاد والأرواح، لا تزال فرق أخرى من الجيش تقاتل جيوبا إرهابية في ما تبقى من منطقتي #القوارشة و #قنفوذة التي سيطر الجيش على الجزء الغربي منها لاسيما بوابة المدينة الغربية مساء أمس السبت.

وبحسب مصادر أهلية من المدينة، فإن أصوات الرماية بالمدفعية وضربات سلاح الجو باتت تُسمع في أغلب أنحاء بنغازي مما يشير إلى شدة المعارك في سوق الحوت.