وفد إيطالي يزور طرابلس لدعم المجلس الرئاسي

استقبل #المجلس_الرئاسي_الليبي والمجلس الأعلى للدولة في #طرابلس وفدا إيطاليا برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيطالي #فينسينزو_ايندولا حيث التقى عضو المجلس الرئاسي فتحي #المجبري ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن #السويحلي لمناقشة سبل دعم المجلس الرئاسي في #ليبيا.

وعقد المسؤول الإيطالي اجتماعا مع المفوض بوزارة المواصلات #ميلاد_معتوق والمفوض بوزارة الخارجية #محمد_سيالة حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين ليبيا و #إيطاليا تضم العديد من الجوانب، التي من شأنها الرفع من كفاءة الطيران المدني الليبي وتحسين سير العمل في المطارات، وذلك استكمالا للزيارة التي قام بها وزير المواصلات المفوض الفترة الماضية إلى #روما ولقائه وزير النقل الإيطالي وعدداً من المختصين في الطيران المدني.

وبحسب منشور للمجلس الأعلى للدولة، فإن الوفد الإيطالي ناقش إمكانية دعم الملاحة الجوية الليبية وتطويرها للرفع بمستوى معايير الأمن والسلامة في #المطارات الليبية وكيفية تقديم المساعدة الفنية للمراقبة الجوية وتدريب الأفراد وتزويد ليبيا ببعض الاحتياجات السريعة والعاجلة لتعزيز السلامة الجوية في المطارات الليبية.

كما التقى الوفد الإيطالي مع المفوض بوزارة الحكم المحلي #بداد_قنصو لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا في المجالات المتعلقة بالحكم المحلي وفتح آفاق جديدة لمجالات التعاون القائمة أساسا بين البلدين والوصول بها لمراحل متقدمة.