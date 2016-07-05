الأطلسي يعلن عن قرب تمركز سفنه قبالة شواطئ ليبيا

أعلن حلف شمال #الأطلسي اليوم الاثنين عن قراره بالتمركز بسفنه قبالة السواحل الليبية في مسعى منه للمشاركة في عملية "صوفيا" الأوروبية لمراقبة شواطئ #ليبيا .

وكشف ينس #ستولتنبيرغ الأمين العام لحلف #الناتو خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عن قرار سيبدأ تنفيذه بعد الثامن من الشهر الجاري ويقضي بنشر قطع بحرية حربية لمراقبة حركة تهريب السلاح عبر #المتوسط إلى الفصائل الليبية تطبيقا لقرار الأمم المتحدة بشأن حظر توريد السلاح عن ليبيا.

وعلل ستولتنبيرغ تأجيل تنفيذ قرار الحلف بالقول إن "القرار سيعرض في الثامن من الشهر الجاري على قادة الدول الثماني والعشرين المشاركين في قمة وارسو لاعتماده".

وأوضح أن المشاركة الأطلسية تأتي لمواكبة العملية البحرية الأوربية في ذات المنطقة لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن توريد السلاح والمساعدة في تنفيذ خطة #الاتحاد_الأوروبي بشأن الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

وأضاف أن "القرار الأطلسي يتضمن بالإضافة للمشاركة في مراقبة البحر عرض مساعدة الحلف للحكومة الليبية على قادة دول حلف الأطلسي في مجالات تدريب عناصر الأجهزة الأمنية وبناء القدرات الدفاعية وعملية هندسة هياكل القوات المسلحة الليبية مستقبلا"، لافتاً إلى أن الحلف ماض في إنفاذ وعوده لـ #حكومة_الوفاق بشأن دعمها ومساعدتها.

وبيّن أن خطط الحلف في كل الدول التي تعاني #الإرهاب هي خطط شاملة وبالتالي ستشمل ليبيا حيث ستكون المساعدات لليبيا من أهم الملفات المطروحة في اجتماع وارسو على اعتبار أن الحلف يتجه الى دعم الحكومة بتدريب قواتها كأفضل خيار لمساعدتها في مكافحة الإرهاب.