صحيفة بريطانية تؤكد وجود قوات خاصة غربية في بنغازي

كشفت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية عن تواجد قوات خاصة من #بريطانيا و #أميركا وإيطاليا في #بنغازي بـ #ليبيا لمساندة قوات #الجيش_الليبي في حربها ضد #الإرهاب بالمدينة.

وقالت الصحيفة في تقريرها اليوم الجمعة إن مجموعة من القوات الخاصة التابعة لهذه الدول متواجدة منذ فترة في #قاعدة_بنينا_الجوية ببنغازي لمساندة قوات الجيش وتقوم بالتنسيق في الضربات الجوية التي يوجهها سلاح الجو الليبي لمعاقل الإرهاب.

وعرضت الصحيفة في تقريرها تسجيلات صوتية من غرفة قيادة قاعدة بنينا تظهر مشاركة هذه القوات في التنسيق لتوجيه ضربات جوية ضد معاقل الإرهاب بالمدينة.

وقالت الصحيفة "إنه على غير المعلن أن هذه القوات تقوم بعمليات المراقبة والاستطلاع وعمليات مخابراتية فإنها تشارك أيضا في تنسيق الضربات الجوية وتحديد مواقع الغارات".

وسُمِعت خلال التسجيلات عبارة "هنا بنينا" لعدة مرات بلهجات عربية وإنجليزية وإيطالية، فيما يبدو أنها أصوات لمراقبين عسكريين كانوا يواكبون ضربات جوية ينفذها سلاح الجو على بعض المواقع.

كما سُمِعت خلال التسجيلات لأسماء لبعض الآليات غير المعروف استخدامها في ليبيا من بينها "برونكو 71" و"موستانغ 99" وهي أسماء عربات مدنية أميركية الصنع غير معروفة الاستخدام في ليبيا، يبدو أنها تستخدم للتجول داخل المدينة في عمليات مخابراتية.

كما أظهرت التسجيلات بشكل واضح أسماء بعض المواقع بمدينة بنغازي حيث يحدد صوت عربي أحد الأهداف قائلاً: "تم استهداف سوق الحوت"، ثم يعود للقول "الاتجاه الآن للهدف الثالث في القوارشة"، وهي أسماء أحياء تتمركز فيها الجماعات الإرهابية في بنغازي.