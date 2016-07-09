لجنة مجلس النواب الأميركي توافق على "تقرير بنغازي"

أقرت اللجنة الخاصة في #بنغازي في #مجلس_النواب_الأميركي اليوم الجمعة تقريرها عن الهجوم الذي وقع في #ليبيا وأسفر عن مقتل أربعة أميركيين في 2012.

وقال رئيس اللجنة النائب الجمهوري #تري_جودي إن اللجنة صوتت بالموافقة على التقرير المؤلف من 800 صفحة، حيث صوت سبعة جمهوريين لصالحه وعارضه أربعة ديمقراطيين في اجتماعات مغلقة.

وأصدر الجمهوريون التقرير في 28 حزيران/يونيو. ولم يتضمن الكشف عن تفاصيل هامة جديدة بشأن الهجوم الذي وقع في بنغازي وقتل فيه السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين.

لكن التقرير انتقد مرشحة الحزب الديمقراطي المفترضة في انتخابات #الرئاسة_الأميركية هيلاري #كلينتون التي كانت وزيرة الخارجية وقت وقوع الهجوم قائلاً إنها وطاقمها في الوزارة لم يستجيبا لمحققي #الكونغرس الذين يحققون في الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأميركي في بنغازي.

كما اتهم التقرير وزارة الخارجية في عهد كلينتون بالعجز عن حماية الأميركيين الذين قتلوا. وردت هيلاري كلينتون بهدوء على انتقادات حادة من جانب الجمهوريين لتعاملها مع الهجوم خلال إدلائها بشهادة أمام لجنة جودي في جلسة استمرت 11 ساعة في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.