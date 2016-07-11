قائد الجيش الليبي حفتر: نهاية الإرهاب قريبة

توجه القائد العام للجيش الليبي الفريق #خليفة_حفتر بالتهنئة لأفراد الجيش على انتصاراتهم في معارك أمس الأحد حول #أجدابيا ضد من وصفها بالمجموعات الإرهابية. وقال، في كلمة نقلتها وكالة الأنباء الليبية، إن "نهاية الإرهاب باتت قريبة جدا بعد تدميرهم في بنغازي وأجدابيا"، مؤكدا أن "فوهات بنادقنا لن تصمت إلا بالقضاء التام عليهم في أرجاء الوطن".

وكانت قوات الجيش اشتبكت يوم أمس الأحد مع مجموعة مسلحة تابعة لدار الإفتاء تعمل تحت مسمى "سرايا الدفاع عن بنغازي" عند منطقة "سلطان" عندما حاولت التقدم باتجاه #بنغازي.

وعن مستجدات المعارك قال الناطق باسم رئاسة أركان الجيش الليبي أحمد المسماري لــ"العربية.نت" إن قوات الجيش تمكنت خلال معارك الأمس من إعادة السيطرة على موقع خزان النهر الصناعي ومشروع الشركة التركية ومنطقة القنان ومنطقة البيضان حول مدينة أجدابيا.

وأضاف أن قوات الجيش لم تتوقف عند صد محاولة من وصفهم "ببقايا مقاتلي تنظيم القاعدة" عند منطقة سلطان لتقوم عبر المشاة على الأرض وسلاح الجو بتعقب المجموعات الفارة إلى الصحراء ولتتقدم جنوب أجدابيا حيث تسيطر على مواقع على الطريق المؤدية على جالو جنوبا.

وتابع المسماري: "لا تزال هناك عناصر فارة يتم التعامل معها وملاحقتها لكن العزم المؤكد هو القضاء على هذه المجموعات بشكل نهائي خلال الساعات القادمة خصوصا أن جل آلياتها إما دمرت أو تركوها في عرض الصحراء قبل فراراهم".

وأوضح أن الرتل المعادي حاول العبور عبر محور جنوب أجدابيا عن طريق منطقة سلطان لكن تم تدميره بعد استهدافه من قبل سلاح الجو، مشيرا إلى أن قوات الجيش تقوم الآن بمطاردة مجموعات مسلحة قليلة في الصحراء.