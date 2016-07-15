ليبيا.. البعثة الأممية تجتمع لبحث تنفيذ الاتفاق السياسي

أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا عن عقد اجتماع تشاوري للأطراف الليبية بالعاصمة التونسية يومي السبت والأحد بمشاركة أطراف دولية.

وأوضحت البعثة، في بيان نشر على صفحتها الرسمية، أن الاجتماع التشاوري سيحضره ممثلين عن الأطراف الليبية وممثلين عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالاضافة لأطراف دولية معنية بالشأن الليبية.

وبين البيان أن الاجتماع الذي سيستضيفه العاصمة التونسية سيبحث عقبات تنفيذ الاتفاق السياسي بإشراف الأمم المتحدة.

وفيما لم تعلن أي من الأطراف الليبية حتى الساعة عن مشاركتها في الاجتماع، غير أن السياسي الليبي محمود جبريل رئيس حزب تحالف القوى الوطنية الموالي لمجلس النواب، أعلن عن استعداده لتقديم مبادرة مشروع وطني ليبي بديل عن الاتفاق السياسي.

وقال الحزب في بيان له الخميس أن جبريل أبلغ "كوبلر" خلال اجتماعه به في القاهرة الثلاثاء الماضي استعداده تقديم مشروع وطني للحوار تحت رعاية أممية يشمل الأطراف الفاعلة على الأرض.

واعتبر جبريل ان فشل المجلس الرئاسي الذي لم يتحصل على الدعم الدولي المأمول سببه أن المشاركين في التوقيع على الاتفاق السياسي وخرجاته ليسوا من الفاعلين والمؤثرين في المشهد الليبي ولذا جاءت النتائج حول تقاسم مراكز السلطة بالمحاصصة بدلا من التوافق حول بناء الدولة، بحسب البيان.

وعلى الصعيد الدولي أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا جوناثان ونر عن وصوله إلى العاصمة التونسية اليوم الجمعة للمشاركة في الاجتماع التشاوري.