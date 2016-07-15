ليبيا.. مقتل 7 من القوات الحكومية في مواجهات مع داعش

أعلنت القوات الموالية لحكومة #الوفاق الوطني الليبية مقتل 7 من عناصرها وإصابة 49 آخرين بجروح في معارك خاضتها هذه القوات الجمعة مع تنظيم داعش في محيط المقر الرئيسي للجهاديين في مدينة #سرت.

وقالت القوات الحكومية في بيان إن "المستشفى الميداني يعلن وصول 7 قتلى و49 جريحا في الاشتباكات الجارية اليوم بين قواتنا وعصابة #داعش".

وأوضحت القوات أن المعارك اندلعت "بعد تقدم قواتنا الى (مركز) واغادوغو"، المقر الرئيسي لتنظيم داعش في مدينة سرت (450 كيلومترا شرق #طرابلس)، مشيرة الى ان الاشتباكات أصبحت تدور الآن "على اسوار قاعات واغادوغو".

وأطلقت القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من الامم المتحدة قبل اكثر من شهرين عملية "البنيان المرصوص" بهدف استعادة مدينة سرت من ايدي تنظيم داعش بعدما خضعت لسيطرته لأكثر من عام.

وبعد التقدم السريع الذي حققته القوات الحكومية في بداية عمليتها العسكرية، عاد وتباطأ بفعل المقاومة التي يبديها المتطرفون الذين يشنون هجمات مضادة خصوصا من خلال سيارات مفخخة يقودها انتحاريون.

وفي بداية يوليو، أعلنت قوات الحكومة الليبية سيطرتها على حي السبعمئة المهم في وسط مدينة سرت وبدأت التقدم نحو محيط مركز واغادوغو للمؤتمرات، حيث يقيم المتطرفون مركز قيادتهم.

وقتل في العملية العسكرية منذ انطلاقها نحو 250 عنصرا من القوات الحكومية واصيب اكثر من 1400 بجروح، بحسب مصادر طبية في مدينة #مصراتة (200 كيلومتر شرق طرابلس)، مركز قيادة عملية "البنيان المرصوص".