ليبيا.. استمرار الحوار بتونس لتنفيذ الاتفاق السياسي

عقد أعضاء الحوار السياسي الليبي اجتماعاً تشاورياً في العاصمة التونسية، لمناقشة العقبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.

واعتبر المشاركون في الحوار أن الاتفاق السياسي يعيش جمودا في تنفيذه، وهو ما يدعو إلى بحث الأسباب ومناقشة برنامج عمل الحكومة والمجلس الرئاسي خصوصا في ظل تعثر أداء الخدمات العامة.

وأجمع أعضاء الحوارعلى ضرورة إيجاد حلول للملفات الهامة التي على رأسها الملف الأمني والملف الاقتصادي وملف بناء الجيش وتوحيده، واعتبروا أن مقترحات مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلير ستكون منطلقا للحوار، إضافة إلى مقترحات أخرى مطروحة على الطاولة سيتم مناقشها.