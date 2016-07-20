ليبيا.. سيطرة الجيش على المنطقة بين أجدابيا وبنغازي

أكد العقيد علي المهدي أحد قادة قوات الجيش سيطرة الجيش على كامل المنطقة الواقعة بين بنغازي وأجدابيا وفرار المجموعات الإرهابية منها.

وقال المهدي لــ"العربية.نت" إن سلاح الجو يطارد في الوقت الحالي فلول قوات "السرايا" الإرهابية التابعة للمفتي المعزول "الصادق الغرياني" في الطرقات المؤدية إلى الصحراء.

وكشف المهدي عن عشرات الجثث الملقاة على الطريق بين المقرون والجليدية من مقاتلي السرايا قضوا خلال عمليات قتالية وصفها بـ"العنيفة" خلال اليوم الأربعاء.

وقال المهدي "إن معارك اليوم استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقام سلاح الجو بتكثيف ضرباته" لافتا إلى أن خسائر "السرايا" في الأرواح والعتاد كبيرة جدا.

من جانبه أكد "منصور الفايدي" أحد قادة قوات "السرايا" انسحاب قواته من منطقة المقرون والجليدية، بسبب كثافة غارات سلاح الجو التابع للجيش.

ولفت الفايدي خلال تصريحه لوسائل إعلامية مقربة من المفتي المعزول في طرابلس إلى أن انسحابهم جاء بناء على أوامر لإعادة تنظيم صفوف قوات السرايا، مشيرة الى مقتل 13 من مقاتليها بسبب الغارات خلال معارك أمس واليوم.

وكانت قوات الجيش أعلنت يوم أمس الثلاثاء إعادة سيطرتها على بلدة المقرون بعد قتال عنيف دام لعدة ايام.

وبدأت قوات السرايا عملياتها العسكرية بالسيطرة على مواقع جنوب أجدابيا الشهر الماضي، قبل أن تنقل عملياتها بشكل فجائي الى المناطق الواقعة بين أجدابيا وبنغازي في محاولة لفك الحصار المضروب على آخر معاقل الإرهابيين غرب بنغازي.

وأعلن قادة سابقون موالون للمجموعات المتشددة في بنغازي عن تأسيسهم لــ"سرايا الدفاع عن بنغازي" مطلع يونيو الماضي وعن تبعيتها لدار الافتاء التي يترأسها المفتي المعزول "الصادق الغرياني".