17 قتيلاً من قوات "المجلس الرئاسي" في سرت

أعلن المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص التابعة لقوات المجلس الرئاسي عن مقتل 17 من مقاتليها خلال عملياتها القتالية الخميس.

وأوضح المكتب على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" أن "قوات المجلس الرئاسي تخوض قتالاً ضارياً في حي الدولار السكني وسط مدينة #سرت مع قرب السيطرة عليه بالكامل، في وقت تمكنت فيه من تفجير سيارتين مفخختين كانت متجهتين لاختراق صفوف قوات الرئاسي قرب ميناء المدينة".

وكشف المركز في بيانه أن سلاح الجو التابع للمجلس الرئاسي نفذ خلال اليوم 16 غارة جوية على تمركزات وأهداف مباشرة لتنظيم #داعش دون أن يحدد مكانها داخل سرت.

كما بيّن أن القوات تتقدم باتجاه وسط المدينة وداخل الأحياء السكينة من محوري الساحلي والغربي لإحكام الحصار على مقاتلي التنظيم داخل آخر معاقلها بالمدينة.

كذلك عرض المركز تسجيلاً مرئياً لسجن قال إنه عثر عليه بمنطقة السبعة أثناء عمليات التمشيط، وتم العثور في وسطه على مقبرة جماعية تضم رفات عدد من القتلى المدنيين.

وبحسب تصريحات قادة القوات التابعة للمجلس الرئاسي، فإن عناصر "داعش" الذين لا يتجاوز عددهم الـ200 انحصر وجودهم داخل ثلاثة أحياء سكينة، بالإضافة لمبانٍ عامة، مثل مبنى الجامعة ومجمع قاعات واغادوغو ومستشفى ابن سينا، وهي مناطق تشكل نسبة 20% من مجمل مساحة المدينة، حيث سيطرت قوات المجلس الرئاسي خلال شهرين من القتال على أغلبها.