العثور على 14 جثة مجهولة الهوية في بنغازي

عُثر في مدينة #بنغازي في #ليبيا على 14 جثة ملقاة إلى جانب الطريق عليها آثار لإطلاق نار في الرأس تعود لأشخاص لم يتم التعرف على هويتهم، بحسب ما أفادت الجمعة مصادر طبية في المدينة.

وقال طبيب في مركز بنغازي الطبي لوكالة "فرانس برس": "تسلمنا من الهلال الأحمر 14 جثة تعود إلى أشخاص مجهولي الهوية بعد العثور عليها" في وسط بنغازي على بعد نحو 1000 كلم شرق العاصمة #طرابلس .

وأضاف أن الجثث "تحمل آثار إطلاق نار في الرأس، ما يوحي بأنه جرت تصفية هؤلاء الأشخاص جميعهم بالطريقة نفسها".

ورفض مسؤولون أمنيون في بنغازي تحدثت إليهم "فرانس برس" التعليق على هذه الحادثة وتوضيح ملابسات مقتل هؤلاء الأشخاص أو التعريف بهويتهم.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن #كوبلر على حسابه في "تويتر" إنه "مصدوم تماما ومصعوق من إعدام عدد من الأشخاص في بنغازي. هذه جريمة حرب وأطلب التحقيق الفوري وتقديم الجناة إلى العدالة".