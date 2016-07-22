قوات حكومة الوفاق الليبية تتقدم على محورين في سرت

تتقدم القوات الموالية لحكومة الوفاق في #ليبيا على محورين في #مدينة_سرت هما الجنوبي والساحلي بينما تدور اشتباكات في حي الدولار وحول ميناء المدينة.

وتحقق هذا التقدم جراء القصف الشديد بالمدفعية والأسلحة الثقيلة ومساندة سلاح الجو.. إذ بلغت عدد غارات طائرات القوات في الساعات الماضية إلى 16 غارة ما يعني فعليا أن تنظيم داعش تقهقر إلى منطقة صغيرة في وسط #المدينة_الساحلية بعدما زحفت قوات الحكومة صوب معقله.

ومع هذا لاتزال القوات تواجه مقاومة شديدة من عدة مئات من #عناصر #التنظيم الذين يعتقد بأنهم لا يزالون متحصنين في سرت حيث تكبدت خسائر بشرية بنيران قناصة وجراء انفجار عبوات ناسفة.. وصلت إلى أكثر من 22 قتيلا بين صفوف القوات في الساعات الماضية.

يذكر أن جبهة القتال كانت هادئة نسبيا مع إعادة القوات تنظيم صفوفها بعدما منيت بخسائر كبيرة نهاية الأسبوع الماضي.