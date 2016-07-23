جماعة مسلحة ببنغازي تدعو لمقاتلة القوة الفرنسية بليبيا

دعا مجلس شورى ثوار بنغازي #الجماعة المسلحة الرئيسية التي تقاتل #القوات الموالية للبرلمان الليبي المعترف به في مدينة #بنغازي، الليبيين إلى "النفير العام" من أجل مقاتلة القوات الفرنسية والأجنبية الأخرى المتواجدة في ليبيا وطردها منها.

واعتبر مجلس شورى ثوار بنغازي في بيانه الذي حمل تاريخ أمس الجمعة، أن التواجد الفرنسي في ليبيا "عدوان سافر" و"غزو صليبي"، متعهدا بالعمل على "صد هذا العدوان وكل عدوان".

وأكدت باريس، الأربعاء، مقتل ثلاثة جنود #فرنسيين في تحطم مروحية في #الشرق_الليبي، في أول إعلان فرنسي عن تواجد عسكري في ليبيا.

من جهته، أعلن قائد سلاح الجو في القوات الليبية الموالية للبرلمان المعترف به العميد صقر الجروشي أن مجموعات صغيرة من العسكريين الفرنسيين والأميركيين والبريطانيين تعمل في عدة مقرات عسكرية في ليبيا على مراقبة تحركات تنظيم #داعش المتطرف.

وتسبب الإعلان الفرنسي عن التواجد العسكري في #ليبيا بموجة تظاهرات في عدة مدن في غرب #ليبيا، بينها العاصمة طرابلس ومصراتة (200 كلم شرق طرابلس).

وأحرق المتظاهرون العلم الفرنسي خلال التظاهرات، وآخرها وقفة احتجاجية نظمت مساء الجمعة أمام قاعدة طرابلس البحرية، المقر السابق لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي، حيث طالب عشرات المشاركين بوقف التعامل مع الشركات الفرنسية.

وتعترف فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا بشرعية حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ولا تعترف بالحكومة الموازية في مدينة البيضاء المنبثقة عن البرلمان المعترف به، رغم أنها تساند القوات الموالية للبرلمان وحكومته والتي يقودها الفريق أول خليفة حفتر.

وتشهد بنغازي منذ أكثر من عامين معارك يومية بين قوات #حفتر وجماعات مسلحة معارضة، أبرزها مجلس شورى ثوار بنغازي. كما يتواجد في بنغازي تنظيم داعش المتطرف.

واستعادت القوات التي يقودها حفتر خلال الأشهر الماضية، السيطرة على مناطق واسعة في بنغازي كانت خاضعة للجماعات المناهضة لها، إلا أنها لم تتمكن من السيطرة على كامل المدينة بعد.