ليبيا.. السيطرة على أكبر مصنع للمتفجرات في سرت

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، الأحد، أنها سيطرت على "أكبر مصنع" للمتفجرات في مدينة سرت إثر معارك مع تنظيم داعش في جنوب شرق المدينة الساحلية، بحسب ما جاء في بيان.

وأوضحت القوات الحكومية أنها تمكنت من إحكام "سيطرتها على مقر ما يعرف بإدارة التفخيخ والتصنيع التابع لعصابة داعش بسرت، وهو أكبر مركز تفخيخ تسيطر عليه قواتنا حتى الآن في عملية تحرير سرت".

وأضافت في البيان أن المركز يقع في حي الدولار في جنوب شرق المدينة المتوسطية الواقعة على بعد نحو 450 كلم شرق طرابلس، وأنها سيطرت عليه إثر تقدمها في هذه المنطقة، من دون أن تحدد تاريخ السيطرة على المقر.

من جهته، أوضح رضا عيسى، العضو في المركز الإعلامي للعملية العسكرية الخاصة بسرت، أن القوات الحكومية سيطرت على هذا المقر السبت.

ونشرت القوات الحكومية على صفحتها في موقع فيسبوك صورا تظهر غرفا داخل مقر تحتوي على قذائف وأسلاك وهواتف ومواد أخرى.

وكانت قوات الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي أعلنت الخميس أنها حققت تقدما على عدة جبهات في مدينة سرت إثر عمليات قصف بالمدفعية والطائرات ومعارك مع تنظيم داعش قتل فيها 25 من عناصرها.