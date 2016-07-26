السراج يطالب باريس بتوضيح رسمي حيال تواجدها في ليبيا

دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز #السراج #باريس إلى تقديم توضيح رسمي حيال تواجدها العسكري في شرق #ليبيا ، مجددا رفض حكومته وإدانتها لهذا التواجد الذي رأى أنه يمثل "تجاوزا للأعراف الدولية"، حسبما جاء في بيان حكومي نشر الثلاثاء.

وقال البيان إن السراج "استدعى" السفير الفرنسي لدى ليبيا انطوان سيفان المقيم في #تونس والتقى به أمس الاثنين على هامش #القمة_العربية في نواكشوط "ليبلغه احتجاج ليبيا الرسمي على التواجد الفرنسي في المنطقة الشرقية".

وبحسب البيان الذي نشر على صفحة #حكومة_الوفاق في موقع #فيسبوك ، طلب السراج خلال اللقاء "تقديم توضيح رسمي من الحكومة الفرنسية لحقيقة ما حدث".

وكانت باريس قد أكدت الأربعاء الماضي مقتل 3 جنود فرنسيين في تحطم مروحية في الشرق الليبي، في أول إعلان فرنسي عن وجود عسكري في ليبيا، الأمر الذي تسبب بموجة تظاهرات في مدن عدة في غرب هذا البلد الغني بالنفط بينها العاصمة #طرابلس ومصراتة (200 كلم شرق طرابلس).