ليبيا تبدأ إجراء لإعادة أموال موالين للقذافي من لندن

تبدأ #ليبيا إجراءات قضائية نهاية آب/أغسطس في #بريطانيا في مسعى لاستعادة ملايين الجنيهات التي نقلها مقربون من الزعيم الليبي الراحل #معمر_القذافي بطريقة غير شرعية إلى بريطانيا، وسط انتقادات لعدم تعاون #لندن بالشكل المناسب، وفق ما أفاد محامي الدولة الليبية بلندن.

وأوضح #محمد_شابان أن الإجراء القضائي يستهدف سبعة من الشخصيات التي لجأت إلى بريطانيا إثر الإطاحة بنظام القذافي في 2011.

وبين هؤلاء #جمعة_المعرفي القائد السابق لكتيبة حراسة #القذافي في #ترهونة .

وأضاف المحامي أن الإجراءات القضائية ستتم بتهم الاستيلاء على أموال وتبييض أموال وإساءة استخدام أموال عامة.

بيد أنه يمكن بحسب محامي الدولة الليبية سلوك مسار آخر وهو التعاون القضائي بين الدولتين، معتبراً مع ذلك أن البريطانيين لا يبدون رغبة في التعاون في هذا الصدد، حيث يطالبون بوثائق دامغة تثبت إدانة المعنيين بالأمر حتى يمكنهم التدخل. وهو ما ليس بإمكان #الحكومة_الليبية توفيره بسبب الفوضى السائدة في ليبيا منذ 2011.

وعلّق المحامي: "إننا نرى أنه يتعين أن تكون #الحكومة_البريطانية أكثر تجاوبا وأن تتفهم أن ليبيا شهدت ثورة وتحاول بناء دولة. وعليها بالتالي أن تقرر دعم هذه الدولة التي لا يمكنها بداهةً إعداد وثائق كما يمكن أن تفعل الولايات المتحدة أو فرنسا مثلا".

وأضاف: "كيف يمكن لجمعة المعرفي المتورط في جرائم حرب في ليبيا وفي تبييض أموال، أن يعيش هانئا هنا في #المملكة_المتحدة دون أدنى إزعاج من الحكومة البريطانية؟".

وبحسب موقع "بوزفيد" فإن جمعة #المعرفي يعيش حياة مرفهة في جنوب غربي #لندن .