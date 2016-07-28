الأطراف الليبية تجتمع في القاهرة لبحث آلية التوافق

عقدت الأطراف الليبية اجتماعاً ساده الكتمان والسرية لمناقشة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، إضافة لبحث آلية توافق بين الفرقاء.

وذكرت مصادر لـ"الحدث" أن كلا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق #فايز_السراج ، ورئيس مجلس النواب الليبي #عقيلة_صالح ، وقائد الجيش الليبي الفريق #خليفة_حفتر ، شاركوا في هذا الاجتماع، إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي.

يذكر أن الرئيس المصري، عبدالفتاح #السيسي ، قد اجتمع، في وقت سابق من الأربعاء، برئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.