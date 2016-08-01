ليبيا.. أميركا تستهدف داعش في سرت للمرة الأولى

أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، الاثنين، أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على مواقع لتنظيم #داعش في معقل المتطرفين في #سرت بطلب من حكومته.

وقال السراج في كلمة متلفزة: "بالاتفاق مع أميركا بدأت اليوم أولى الضربات على مواقع محددة محدثة خسائر كبيرة لداعش" في سرت الواقعة على بعد 450 كلم شرق طرابلس.

وأضاف: "نؤكد أن العمليات في هذه المرحلة تأتي في إطار زمني محدد ولم تتجاوز سرت وضواحيها".

وتابع قائلاً: "نكرر رفضنا التام لتدخل أي دولة كانت، وأي دعم مقدم يجب أن يكون بطلب مباشر من حكومة الوفاق الوطني".

من جهته، أكد البنتاغون أن الغارات شنت بطلب من حكومة الوفاق الوطني.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، بيتر كوك، في بيان: "بطلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية، شن جيش الولايات المتحدة غارات محددة على أهداف لتنظيم داعش في سرت بليبيا لدعم قوات هذه الحكومة في مسعاها لهزم التنظيم في معقله الأساسي في #ليبيا ".

وقال إن "الولايات المتحدة تقف مع المجموعة الدولية في دعم حكومة الوفاق الوطني فيما تسعى جاهدة لإعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا".

وتأتي هذه الضربات بعد أن استهدفت ضربة أميركية معسكرا تدريبيا تابعا للتنظيم المتطرف في منطقة ريفية قريبة من صبراتة على مشارف ليبيا في شباط/فبراير الماضي أدت على الأرجح إلى مقتل زعيم تنظيم داعش في ليبيا المدعو نور الدين شوشان وعشرات من المتطرفين.

وصرح مسؤول بارز في الإدارة الأميركية أن التحرك الأميركي سيقتصر على توجيه الضربات وتبادل المعلومات التي تدعم هذه الضربات، مشيرا إلى أن القوات الأميركية لن تشارك في أية عمليات برية لدعم حكومة الوفاق الوطني.

وقال المسؤول إن الضربات الدقيقة ستستهدف بنى تحتية عسكرية رئيسية لتنظيم داعش من بينها الدبابات والأسلحة الثقيلة ومقرات القيادة والتحكم.

وأضاف أن الرئيس الأميركي، باراك #أوباما ، أجاز الضربات إثر توصيات من كبار مسؤولي البنتاغون، لافتاً إلى أن الضربات "تتوافق مع مقاربتنا القائمة على محاربة داعش عبر العمل مع قوات محلية تملك القدرات".

وقال كوك إن "الولايات المتحدة تقف مع المجموعة الدولية في دعم حكومة الوفاق الوطني فيما تسعى جاهدة لإعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا".