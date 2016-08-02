بعد الضربة الأميركية.. مخاوف من تسلل دواعش ليبيا للجوار

أفاد الباحث الجزائري قوي بوحنية، المتخصص في القضايا الاستراتيجية والأمنية، بأن الضربات التي نفذها الطيران الحربي الأميركي على مواقع "داعش" في سرت (450 كلم شرق طرابلس) بليبيا، ستدفع مجموعات صغيرة من المتطرفين، إلى التسلل إلى الجزائر التي تجمعها حدود مع ليبيا بطول 900 كلم.

وقال بوحنية لـ"العربية.نت" إن العملية العسكرية الأمنية، التي تمت أمس الاثنين، "من شأنها تقويض الجماعة المتشددة في ليبيا المسماة داعش، لكن ذلك لايعني بالضرورة انتقال فلول من هذه الجماعة إلى الجزائر، فتونس هي الأقرب جغرافيا والأكثر هشاشة من الناحية الأمنية".

وأوضح الباحث بأن "انتقال أفراد من التنظيم المتطرف إلى الجزائر، أمر وارد. غير أن حالة داعش الليبية تختلف عن حالة الجماعات الراديكالية النشطة بمنطقة الساحل الإفريقي، حيث وجدت لها حواضن جيو سياسية مكَنتها من الاستقرار وبخاصة في مالي".

وأضاف: "من المؤكد أن متاعب الجزائر ستتضاعف أمنيا بسبب العمل العسكري الأميركي، لكن الخطر الأمني الأكبر بالنسبة للجزائر هو التهديد الذي يمثَله انتعاش تجارة الأسلحة".

وأشار الباحث إلى أن الجزائر "كانت من أكثر بلدان المنطقة، تضررا بعد سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي في 2011، بسبب تسريب كميات كبيرة من ترسانة السلاح الليبي المفتوحة على الهواء، إلى التراب الجزائري".

وأصدر الباحث بوحنية دراستان حديثا، إحداهما بعنوان "الجزائر والتهديدات الأمنية الجديدة.. من مكافحة الإرهاب إلى هندسة الأمن" والثانية بعنوان "العدالة الانتقالية في التجارب العربية".

وفي سياق ذي صلة، أعلن الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال أربعة مهربي سلاح ببرج باجي مختار وعين قزام بأقصى الجنوب الحدودي مع مالي. وتم في نفس العملية، مصادرة سبعة أجهزة كشف عن المعادن وثلاثة مطارق ضغط، وثلاثة مولدات كهربائية، و650 غراما من المتفجرات ومُعدات تفجير وأربع دراجات نارية يستعملها المهربون، بحسب الجيش.

يشار إلى أن قوات الأمن الجزائرية، اعتقلت العشرات من المتطرفين وحجزت مئات القطع من السلاح، وكميات كبيرة من الذخيرة بحدودها مع مالي والنيجر وليبيا، خلال العامين 2014 و 2015 وبخاصة خلال العام الجاري.