تفاصيل الضربات الأميركية على داعش في سرت

استهدف طيران أميركي ظهر الاثنين ثلاثة مواقع تابعة لتنظيم #داعش بمدينة سرت.

وأفاد مصدر مقرب من القوات التابعة للمجلس الرئاسي لــ"العربية.نت" أن طائرة #أميركية دمرت دبابة تابعة للتنظيم داخل مقرات قصور الضيافة شمال المدينة.

وكشف المصدر أن موقعين آخرين بالجيزة العسكرية ومحيط الجامعة استهدفا من الطيران الأميركي.

في الأثناء، أعلنت غرفة عملية (البنيان المرصوص) التابعة لقوات الرئاسي، الاثنين، عن ترحيبها بالضربات الجوية #الأميركية على معاقل داعش بسرت.

وقال محمد الغصري، المتحدث باسم العملية في بيان ملتفز، إن غرفة عمليات #البنيان_المرصوص بدأت رسمياً منذ صباح الاثنين بالتنسيق المباشر مع القوات الأميركية الجوية لتحديد الأهداف التي تم رصدها لمواقع داعش بالمدينة.

وبين الغصري أن الضربات الأميركية بدأت على تمام الساعة 01:40 دقيقة ظهر الاثنين، بالتوقيت المحلي، واستهدفت بشكل مباشر بعض آليات تنظيم داعش منها دبابة T72.

وأضاف أن قوات الرئاسي تمكنت من صد هجوم مساء أمس الأحد على حي الدولار السكني، بعد السيطرة عليه بساعات في محاولة من داعش استعادة سيطرته عليه.

وقال الغصري إن قواته تمكنت من قتل 7 عناصر للتنظيم خلال العملية وإحراز تقدم باتجاه مواقع جديدة في محيط الحي.

وبحسب مصادر خاصة لــ"العربية.نت"، فإن قتالاً دار في محيط مقرات القصور الرئاسية التي وسطتها قوات #الرئاسي حيث مهدت الضربات الجوية الأميركية الطريق أمامها باتجاه المقرات.

وبحسب إحصاء رسمي أعلن عنه المتحدث باسم (البنيان المرصوص)، فإن خسائر قوات الرئاسي بلغت 354 قتيلاً بالإضافة ما يقارب 2000 جريح من انطلاق عملياتها في #سرت ومحيطها في أيار/مايو الماضي.