إيطاليا تبحث استخدام قواعدها في قصف داعش ليبيا

أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية #روبرتا_بينوتي اليوم الأربعاء، أن إيطاليا ستسمح على الأرجح باستخدام قواعدها الجوية ومجالها الجوي لشن ضربات على عناصر تنظيم #داعش المتشدد في #ليبيا إذا طلبت الولايات المتحدة ذلك.

وقالت بينوتي في إفادة أمام مجلس النواب الإيطالي، إن "الحكومة مستعدة لأن تدرس بكل تأكيد طلبا لاستخدام القواعد الجوية والمجال الجوي الوطني، وأن تدعم العملية إذا كان يعتقد أنها ستؤدي إلى نتيجة أكثر سرعة وفاعلية للعملية الجارية".

وبدأت الطائرات الأميركية في قصف أهداف لتنظيم داعش في ليبيا يوم الاثنين بناء على طلب الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس لطرد المتشددين من معقلهم السابق في سرت.