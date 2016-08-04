ليبيا .. اشتباكات بين الجيش وعناصر القاعدة بدرنة

أكد مصدر عسكري اندلاع اشتباكات مسلحة مساء الخميس بالمدخل الغربي لمدينة درنة بين قوات الجيش ومقاتلي مجلس شورى درنة المحسوب على تنظيم القاعدة.

ونفى المصدر التابع لقيادة الجيش لــ"العربية.نت" أن تكون الاشتباكات التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة بداية عملية عسكرية لتحرير المدينة.

وعن أسباب الاشتباكات، قال المصدر إن الجيش صد هجوماً للمجموعات الإرهابية على تمركز له غرب المدينة ويقوم بملاحقتها بعد أن تقهقرت، نافياً أن تكون لدى الجيش نية في بدء الحملة العسكرية في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر "الجيش بالفعل انتهى من وضع خطط محكمة لتحرير المدينة من قبضة المجموعات الإرهابية، ولكنه يكتفي في الوقت الحالي بتنفيذ غارات جوية على مواقع تابعة لهذه المجموعات فقط".

وبين أن قوات الجيش لا تزال تعطي مهلاً للوساطات الاجتماعية بغية تجنيب المدينة ويلات الحرب وحفاظا على سلامة المدنيين والممتلكات.

وفي #بنغازي قال المصدر إن الاشتباكات تدور منذ أيام بشكل متقطع في كافة المحاور فيما لا يزال سلاح الجو ينفذ غاراته وكان آخرها استهداف جرافة كانت تحاول الاقتراب من ساحل المدينة وغارة أخرى تم خلالها تدمير آلية تابعة للإرهابيين بمنطقة قنفودة.

من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المجتمع الدولي بضرورة رفع الحضر المفروض على #ليبيا لتوريد السلاح.

وقال عقيلة، في بيان له، في معرض تقديمه التعازي لضحايا حادث التفجير في بوابة القوارشة الثلاثاء إن "هذه الحادث الإرهابي يدعونا للتذكير بضرورة رفع حضر #السلاح عن الجيش الليبي لعزيز قدراته في مواجهة الإرهاب".