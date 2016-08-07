أكدت صحف مصرية وليبية اختطاف 23 مصرياً في ليبيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد على يد مسلحين في البريقة.

وكان موقع أخبار ليبيا أكد أن العمال المصريين كانوا قادمين من "مسلاته" على متن 3 حافلات صغيرة، وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة بواسطة الخاطفين المسلحين.

وشهدت ليبيا أخيرا العديد من عمليات اختطاف الأجانب والمصريين على أيدي المسلحين بغرض الحصول على فدية، حتى إنها أصبحت تجارة رائجة ومضمونة النتائج بالنسبة للخاطفين.

وتكررت تلك الحوادث بشكل كبير مع المصريين المقيمين في ليبيا، وكان آخرها الواقعة التي حدثت في منتصف شهر يوليو الماضي عندما تعرض 5 عمال مصريين من أبناء محافظة الفيوم في ليبيا للاختطاف من قبل عصابات مجهولة مطالبين بالحصول على فدية قيمتها نصف مليون دينار ليبي، بالإضافة إلى اختطاف 21 مسيحيا على يد تنظيم داعش وذبحهم ما دفع القوات المسلحة المصرية لتوجيه ضربات جوية لمواقع التنظيم.