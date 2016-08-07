ليبيا تطالب الجنائية بالتوقف عن ملاحقة سيف الإسلام

دعا وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة، منير عصر، محكمة الجنايات الدولية بوقف ملاحقتها لسيف الاسلام القذافي، حيث إنه يخضع لمحاكمة القضاء المحلي الليبي.

وبين الوزير في خطاب رسمي وجه لمحكمة الجنايات الدولية أن نجل القذافي خضع في أكثر من جلسة لمحاكمة القضاء الليبي وكونه يقبع في محبسه في أحد سجون البلاد والإعلان عن اجراء احالة قضيته لمحكمة القضاء الليبي بذات التهم المطلوب بها لمحكمة الجنايات الدولية.

وقال الوزير "إن وجود سيف الاسلام في أحد سجون مؤسسة الاصلاح والتأهيل جاء بناء على أوامر للسجن من مكتب النائب العام بطرابلس تخللتها قرارات أخرى بتمديد فترة محسبه".

وذكر الوزير انه "لا يجوز حسب الأعراف الدولية والقانون المحلي محاكمة شخص على ذات الفعل مرتين".

وخلال الشهر الماضي تواردت أبناء عن نية كتيبة أبوبكر الصديق المكلفة بحراسة سيف الإسلام القذافي بالزنتان غرب البلاد، إطلاق سراحه بناء على خطاب موجه من وزير العدل بالحكومة المؤقتة، وهو القرار الذي عارضه بشدة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بطرابلس، ويعقبه خطاب من محكمة الجنايات الدولية مجددا مطالبتها السلطات المحلية بالزنتان ضرورة تسليم سيف القذافي المطلوب للعدالة الدولية منذ عام 2011م.