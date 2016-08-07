ليبيا.. حكومة الوفاق تتأهب لطرد داعش من سرت

أعلنت الغرفة الإعلامية لعملية "البنيان المرصوص"، التي أطلقتها #حكومة_الوفاق الليبية لاستعادة مدينة #سرت من قبضة تنظيم داعش، في ساعة متأخرة من مساء السبت، بدء العد التنازلي للمرحلة الأخيرة من العمليات العسكرية ضد بقايا التنظيم في المدينة.

وقالت الغرفة في بيان لها إن هناك اجتماعات مكثفة لقادة العملية استعداداً للمعارك "الأخيرة والحاسمة لاجتثاث" تنظيم داعش من المدينة الواقعة على بعد 450 كيلومترا شرق طرابلس، دون توضيح معالم المرحلة ومدتها.

وأضافت الغرفة أن "قوات الدعم الدولي لعملية البنيان المرصوص شنت مساء السبت، 4 غارات على مواقع للتنظيم وسط المدينة".

وأسفرت الغارات - بحسب المصدر نفسه - عن تدمير موقع تتمركز به مجموعة من عناصر داعش والقناصة قرب مصرف "الوحدة" شرقي سرت، واستهدفت كذلك تمركزا لقناصة تابعين للتنظيم في محيط قصور الضيافة، إضافة إلى تدمير آلية مسلحة ثقيلة شرق حي الدولار، والتي أدت إلى مقتل مجموعة من عناصر التنظيم.

وفي سياق متصل، نشرت الغرفة في ساعة متأخرة من مساء السبت صورا تظهر جانبا من الدوريات العسكرية لعملية البنيان المرصوص التي تقوم بتأمين الوديان والمناطق الصحراوية جنوب مدينة سرت.

وسيطر داعش على مدينة سرت في مايو 2015 قبل طرده أخيرا من عدد من المواقع في المدينة.